Dabei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu, die in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden musste. Die Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten nun Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und Hinweise zu den flüchtenden Tätern geben können.

Kurz vor 17 Uhr war der 11-Jährige von zwei circa 14 bis 15 Jahre alten Jugendlichen zunächst angesprochen und dann plötzlich, auf dem Schulhof, unvermittelt attackiert worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Duo den 11-Jährigen zunächst geschubst und ihn dann mit seiner Jacke geschlagen haben. Dabei wurde zudem ein Mobiltelefon, das in der Jacke steckte, beschädigt. Im Anschluss entfernten sich beide Angreifer mit ihren Fahrrädern. Warum das Duo auf den Jungen losging ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Attackierenden werden als etwa 1,70 Meter groß und gleichaltrig beschrieben. Einer der Beiden hatte blonde, gelockte, kurze Haare und trug einen Pullover in der Farbe Orange. Sein Begleiter war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe in Dieburg sind unter der Rufnummer 06071/96560 zu erreichen.

Polizei Südhessen/red