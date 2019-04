57-Jährige in Offenbach getötet - Verdächtiger festgenommen

Nach dem Tötungsdelikt an einer 57-jährigen Frau aus Offenbach (wir berichteten) wurde der gesuchte Tatverdächtige am Montag in Münster (NRW) festgenommen. Nach einer großangelegten Öffentlichkeitsfahndung und einer knapp zweiwöchigen Suche kam der entscheidende Tipp von Mitarbeitern der Stadtverwaltung Münster.

Dorthin hatte sich der Gesuchte begeben, um offenbar Dokumente zu beantragen. Die Mitarbeiter verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen ihn schließlich vorläufig fest. Der mittlerweile 70-Jährige wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - einem Haftrichter in Münster vorgeführt. Es erging Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.

dc/Meldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen