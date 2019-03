31.03.2019, Hessen, Erzhausen: Die Überreste eines Kleinflugzeugs liegen auf einem Spargelfeld. Die viersitzige Maschine fiel in ein Spargelfeld in Erzhausen bei Darmstadt. Wie viele Menschen an Bord waren und woher die Maschine kam, stand zunächst nicht fest. Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++