Autofahrer fährt Fußgängerin in Dreieich an und flüchtet

Der Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei konnte den Wagen mit MTK-Kennzeichen zwar wenig später an der Einmündung Moselstraße/Bachstraße verlassen auffinden, sucht aber aktuell nach Zeugen, die sagen können, wer am Steuer saß. Möglicherweise saß auch noch ein Beifahrer in der Limousine.

Die Frau lief gegen 6.30 Uhr in Höhe der Aral-Tankstelle in der Darmstädter Straße, als es zu dem Zusammenstoß kam. Sie erlitt Prellungen und möglicherweise eine Kopfverletzung und kam umgehend in ein Krankenhaus.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation in Langen unter der Rufnummer 06103 90300.

dc/Meldung der Polizei Südosthessen