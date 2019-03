Dieburg: vier Koffer aus Auto gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Auf noch nicht bekannte Weise gelangten die Kriminellen in den Fahrzeuginnenraum und entwendeten vier Koffer, gefüllt mit hochwertigen Sonnenbrillen. Unerkannt suchten sie im Anschluss mit den Wertgegenständen das Weite.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnte, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Polizei Südhessen/red