Exhibitionist belästigt Frau in Darmstadt - Polizei nimmt 32-Jährigen fest

Ein 32 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Mittwochmittag (27.3.) in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Kurz vor 12 Uhr hatte sich der Tatverdächtige in der Hebbelstraße vor einer 23 Jahre alten Darmstädterin entblößt.

Die junge Frau suchte hierauf Zuflucht in den Räumen einer Kindertagesstätte und verständigte die Polizei.

Dank der detaillierten Personenbeschreibung konnte eine sofort herbeigeeilte Streife des 3.Polizeireviers den Beschuldigten noch in Tatortnähe antreffen. Die Handschellen klickten und der 32-Jährige musste die Beamten vorläufig mit auf die Wache begleiten. Dort wurde Strafanzeige gegen den Mann erstattet.

dc/Meldung der Polizei Südhessen