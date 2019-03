Seligenstadt: Nach Unfall Zeuge gesucht

An der Einmündung der Kiesstraße in die Kapellenstraße ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, bei dem es bei einem Blechschaden blieb. Kurz vor 18 Uhr wollte eine 46-Jährige mit ihrem BMW X3 von der Kiesstraße nach links in die Kapellenstraße einbiegen. Dort staute sich der Verkehr. Eine von links aus Richtung Jahnstraße kommende 37-jährige Seat-Fahrerin soll angehalten haben, um der BMW-Fahrerin das Abbiegen zu ermöglichen. Diese soll anschließend abgebogen sein, ohne auf den Verkehr von rechts zu achten. Hier kam ein Unbekannter, der dem BMW über den Gehweg ausweichen musste. Die BMW-Fahrerin versuchte wohl ebenfalls noch nach links auszuweichen, wobei sie seitlich gegen den stehenden Seat fuhr. Der unbekannte Fahrer gab wohl noch an, dass er keine Zeit habe und fuhr anschließend davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer sowie weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache in Seligenstadt zu melden.

