Autodieb innerhalb weniger Minuten festgenommen

Gegen 2.25 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge den Täter, wie er den in der Flurstraße geparkten grauen Audi A6 öffnete und damit flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten die alarmierten Streifen das Auto am Ortsausgang Altheim fest und konnten den 25-jährigen, polizeibekannten Täter noch im Fahrzeug sitzend antreffen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächte noch am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt und wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Ob der Tatverdächtige alleine oder in Begleitung weiterer Täter gehandelt hat, ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die im Bereich der Flurstraße den Täter beobachtet haben oder die Angaben zu weiteren Tatbeteiligten machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

vd/Polizei Südhessen