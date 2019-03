Wahrscheinlich betrunken: Auto an die Hauswand gefahren

Schluss war dann gegen 21.20 Uhr in Mühlheim im Kreuzungsbereich B43 und Am Dreispitz.

Wie Zeugen berichten, konnte der Fahrer noch selbständig aus seinem Unfallwagen aussteigen. Er wurde von einem Notarzt an der Unfallstelle versorgt und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und reinigte die Unfallstelle von ausgelaufenen Flüssigkeiten. Die B43 war einseitig gesperrt.

Der Unfall war nicht der erste an dieser Stelle. Immer wieder fahren Autos in das Mehrfamilienhaus, das mit der Balkonseite zur Kreuzung an der B432 steht. Bei einem der vorherigen Unfälle wurde der Balkon so stark beschädigt, dass dieser einsturzgefährdet war und abgerissen werden musste.

aler