Eppertshausen: drei Fahrzeuge aufgebrochen

Aus den Autos, die in den Straßen "Am Lerchesberg", "Im Failisch" und in der Sudetenstraße geparkt waren, entwendeten die Diebe Lenkräder, Airbags und Navigationssysteme im Gesamtwert von mehreren 1000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt prüft einen Tatzusammenhang und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Polizei Südhessen/red