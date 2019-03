Achtung! Falsche Polizisten rufen an - Raum Darmstadt

Betrüger haben am Dienstag (19.03.) wieder vermehrt Bürgerinnen und Bürger in Darmstadt angerufen und versucht, mit der altbekannten Masche "Falsche Polizeibeamte" Beute zu machen. Am frühen Nachmittag wurden insgesamt über 20 solcher betrügerischen Anrufe bei der Polizei gemeldet. Schwerpunkt der Kriminellen war offensichtlich die Heimstättensiedlung. Bislang ist noch kein Fall bekannt, in denen die Täter Geld oder Wertgegenstände erbeuten konnten.

Die Polizei warnt weiterhin vor der miesen Masche. Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf Polizei 110.

Die Polizei ruft übrigens niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlicher Kombination an!

dc/Meldung der Polizei Südhessen