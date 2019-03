Vollsperrung auf der B26 nach Unfall

Eine 84-jährige Autofahrerin übersah zuvor ein Stauende und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen. Dabei erlitt die Seniorin nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen wurde ein Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe verursacht. Wie es zu dem Unfall kam, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

vd/Polizei Südhessen