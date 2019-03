Ober-Ramstadt: Taschendiebe beklauen 11-Jährigen

Am Montagnachmittag (18.03.) war ein 11-jähriger Junge gemeinsam mit seinen beiden Freunden in der Ernst-Ludwig-Straße in Richtung Darmstädter Straße/ Alicestraße unterwegs. Dort traf das Trio gegen 16:50 Uhr auf eine andere Gruppe von ebenfalls drei jungen Männern. Nachdem die beiden Gruppen aneinander vorbeigegangen sind, bemerkte der 11-Jährige, dass sein Mobiltelefon fehlte. Kurze Zeit später trafen die Gruppen erneut aufeinander, wobei dem jungen Mann sein Telefon zurückgegeben wurde. Später stellte er fest, dass die SIM-Karte fehlte.

Zwei der drei Verdächtigen sollen im Alter von 16 und 18 Jahren sein. Der Dritte wird von einem Alter zwischen 14 und 15 Jahren geschätzt. Der 18-Jährige wird als mittelgroß, von normaler Statur und mit hellbraunen, kurzen Haaren beschrieben. Als mittelgroß, mit dunklen kurzen Haaren und von kräftiger Statur wird der Jüngste des Trios beschrieben. Dieser soll während der Tat helle Kleidung getragen haben.

Der 16-jährige Mann wurde als klein und von dünner Statur beschrieben. Er hat dunkle, kurze Haare und einen dunklen Hautteint. Während der Tat soll er mit einer schwarzen Hose und mit einer hellbraunen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Kriminalpolizei (Kommissariat 35) in Darmstadt sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Darmstadt