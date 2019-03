Eppertshausen: Autos beschädigt - Tatverdächtige festgenommen

Gegen 22.30 Uhr war die Polizei von gleich mehreren Anwohnern verständigt worden, nachdem Zeugen eine Gruppe randalierender Jugendliche beobachten konnten, die sich, offenbar stark alkoholisiert, an den Fahrzeugen in der Siemensstraße zu schaffen machten. Im Rahmen der Fahndung konnten die alarmierten Polizeibeamten die jungen Männer noch in Tatortnähe antreffen und festnehmen. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie zuvor die Windschutzscheiben eines blauen Opels und eines weißen Renaults eingeschlagen sowie den Außenspiegel eines grünen Lastwagens abgetreten. Durch ihr Vorgehen verursachten die Beschuldigten aus Eppertshausen, Dieburg und Offenbach, einen Gesamtschaden von mindestens 1700 Euro. Die Polizei in Dieburg ist mit den andauernden Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung betraut. Unter der Rufnummer 06071/9556-0 nehmen die Beamten ergänzende sachdienliche Hinweise entgegen.

Polizei Südhessen/red