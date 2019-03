Dieburg: Parkende Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Gegen 9 Uhr bemerkten Zeugen die Beschädigungen an ihren Fahrzeugen und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen zerkratzten bislang noch unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand mutwillig den Lack der Wagen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Tatzeitraum reicht bis etwa 6.30 Uhr am Morgen zurück. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Polizei Südhessen/red