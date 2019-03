B 26 bei Groß-Zimmern: 55-Jährige prallt mit Fiat gegen Baum - schwer verletzt

Eine 55- jährige Fahrzeugführerin aus Lützelbach befuhr mit ihrem Fiat die B26 aus Richtung Darmstadt kommend in Fahrtrichtung Dieburg. Aus bisher ungeklärten Gründen kam die 55- jährige Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte die Fahrzeugführerin mit ihrem Wagen gegen einen Baum und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von der freiwilligen Feuerwehr Dieburg mit der Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit und anschließend durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der rechte Fahrstreifen für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und Notarzt, befand sich die freiwillige Feuerwehr Dieburg mit 20 Mann sowie zwei Streifen der Polizeistation Dieburg vor Ort. Polizeipräsidium Südhessen/mkl