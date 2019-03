Münster: Dieb entwendet Geldbörse aus Auto - Zeugen gesucht

Das Fahrzeug stand in einer offen stehenden Garage in der Ringstraße. Nach derzeitigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Kriminelle über eine teils geöffnete Scheibe das Auto öffnete, um an seine Beute zu gelangen. Anschließend konnte er unerkannt flüchten.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 bei der Polizei in Dieburg zu melden.

Polizei Südhessen/red