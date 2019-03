Dieburg: 13-Jähriger stiehlt gehbehinderten Frau die Handtasche

Gegen 20 Uhr entriss der 13-Jährige einer gehbehinderten Frau in der Straße "Hinter der Schießmauer" die Handtasche und flüchtete in Richtung Stadtmitte. Ein junger Zeuge, der das Geschehen beobachtete, nahm sofort die Verfolgung auf, woraufhin der 13-Jährige die Tasche wegwarf und lediglich mit der daraus entnommenen Geldbörse seine Flucht fortsetzte. Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamte Hinweise auf den Aufenthalt des mutmaßlichen Diebes gewinnen. Gegen 21.45 Uhr trafen sie ihn letztlich an der Wohnanschrift gemeinsam mit seinen Eltern an. Im Beisein derer zeigte sich der junge Mann geständig. Auch die entwendete Geldbörse konnten die Beamten bei ihm finden.

Quelle: Polizei Dieburg / mci