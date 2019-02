VW Kombi rast in Betonwand - fünf junge Männer teils schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein junger Fahrer auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der VW Passat Kombi schoss aus der Ausfahrt heraus, überfuhr ein Verkehrsschild und raste anschließend in eine Betonwand in der Abfahrt der A5. Insgesamt waren fünf junge Männer im Wagen: zwei 26-Jährige, zwei 25-Jährige und ein 23-Jähriger. Alle fünf wurden vom Rettungsdienst und teils unter Notarztbegleitung schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Da sich in der Nähe eine bekannte Großraumdiskothek befindet, kann ein so genannter "Discounfall" nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Vielzahl der Verletzten waren fünf Rettungswagen, drei Notarzteinsatzfahrzeuge, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Feuerwehr und Polizei mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Abfahrt A5/B42 war etwa 90 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr Weiterstadt war gleichzeitig noch im Einsatz in Erzhausen wegen eines Kellerbrands im Einsatz. Scander Essadi