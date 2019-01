Großauheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Montag sind Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Hergerswiesenweg eingestiegen und ließen Bargeld mitgehen. Zwischen 17 und 18.30 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, kletterten durch dieses ins Innere und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Nachdem sie ihre Beute an sich genommen hatten, flohen sie.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo in Hanau zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen