Weltkriegsbombe in Hanau-Wolfgang wird entschärft

Zu ihrer eigenen Sicherheit werden Menschen morgens aus ihren Wohnungen im Umkreis von 1000 Metern evakuiert. Busse der Hanauer Straßenbahn bringen sie in die Lindenauhalle, wo sie versorgt werden. Geschlossen sind an diesem Freitag die Robinson- und die Elisabeth-Schmitz-Schule, ebenso sie städtischen Kinder-Tagesstätten Old Argonner, Wolfgang, Sportsfield und die Betriebs-Kita Umicore Kids. Für den gesamten Straßenverkehr voll gesperrt ist ab 12.30 Uhr die B 43a von der Abfahrt Hanau-Hafen bis zur Abfahrt Hanau-Wolfgang und umgekehrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Ebenso ist der Bereich im Umkreis von 1000 Metern um den Einsatzort nicht befahrbar. Der Verkehr von Stadt- und Regionalbussen wird ab 11.30 Uhr eingestellt; es gibt keine Ersatzstrecken. Betroffen ist in dieser Zeit auch der Bahnverkehr auf den Strecken Hanau-Fulda und Hanau-Friedberg.

Bei Rückfragen ist das Bürgertelefon der Stadt Hanau unter der Nummer 06181-6764117 geschaltet. Dorthin sollen sich auch Hilfsbedürftige wenden, die selbständig nicht ihre Wohnung verlassen können.

vd/Polizei Offenbach