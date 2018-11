Roßdorf-Gundernhausen: Mitsubishi gestohlen, eingesprüht und abgestellt

In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 22.30 Uhr hatten Kriminelle auf noch unbekannte Weise das Auto in der Straße "Am Mönchsteg" entwendet und offenbar noch am selben Abend in der Dresdner Straße des Ortsteils Groß-Zimmern zurückgelassen. Zeugen hatten das Auto bemerkt und die Polizei verständigt. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeuginnenraum mit einem Pulverfeuerlöscher eingesprüht worden war und die linke Fahrzeugseite frische Beschädigungen aufwies. Der Sachschaden, den die Täter an dem Mitsubishi Colt verursachten wird bislang auf mindestens 1800 Euro geschätzt.

Für den Fortgang der Ermittlungen bitten die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung und fragt: Wem ist das Fahrzeug zur Tatzeit im Bereich Roßdorf-Gundernhausen, Groß-Zimmern oder den angrenzenden Ortschaften aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Südhessen/mho