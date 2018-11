Bordcomputer aus BMW in Groß-Bieberau gestohlen

Auf noch nicht bekannte Art und Weise haben sich Kriminelle in der Nacht zum Freitag Zugang zu dem Fahrzeuginnenraum eines weißen BMW in der Ostlandstraße verschafft. Zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr und 5 Uhr am Folgetag, bauten die Diebe Teile des Bordcomputers, darunter auch das Navigationsgerät, aus und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Zeugen, die im Tatzeitraum und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Darmstädter Kripo unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizei Südhessen/mho