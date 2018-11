Achtung Trickbetrüger! - Anrufe von falschen Polizisten

Seit dem Donnerstagvormittag werden der Polizeistation in Dieburg zahlreiche verdächtige Anrufe dreister Trickbetrüger gemeldet, die mit der Masche des falschen Polizeibeamten versuchen an das Hab und Gut von Bürgern aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zu kommen. Erste Meldungen erhielten die richtigen Beamten gegen 10 Uhr von besorgten Bürgern, insbesondere aus dem Bereich Groß-Umstadt. Bis zur Mittagszeit haben sich die betrügerischen Anrufe auf die Anzahl von zehn gesteigert und dauern scheinbar an. Besonders heimtückisch in diesen Fällen, die Gauner geben vor, Ordnungshüter der Polizeistation Dieburg zu sein und verwenden real existierende Nachnamen der Polizisten. Glücklicherweise haben bislang alle Angerufenen vorbildlich reagiert, sofort aufgelegt und die richtige Polizei verständigt. Dennoch raten die Beamten dringend zur erhöhten Wachsamkeit und Vorsicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ganoven weitere Anrufe, auch in anderen Gemeinden tätigen. In diesem Zusammenhang hat die Polizei einen Warnhinweis über "KATWARN" ausgelöst.

Quelle: Polizei Südhessen/mho