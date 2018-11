Dieburg: Kurze Flucht mit Felljacke

Wegen des Diebstahls einer Felljacke wird sich ein 65 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Fulda nun zukünftig in einem Strafverfahren verantworten müssen. Am Sonntagabend (4.11.) gegen 19.30 Uhr hatte sich der 65-Jährige das Kleidungsstück von der Auslage eines Verkaufsstandes in der Eulengasse geschnappt und versucht in Richtung Innenstadt zu flüchten. Glücklicherweise konnte der Langfinger von dem Standeigentümer bei der Tat beobachtet, eingeholt und bis zum Eintreffen der verständigten Polizeibeamten festgehalten werden. Diese stellten die Jacke bei dem Mann sicher, gaben sie ihrem Besitzer zurück und erstatteten eine Anzeige.

Quelle: Polizei Südhessen