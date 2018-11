Nach dem Einbruch in eine Gaststätte am frühen Montagmorgen hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei die weiteren Untersuchungen übernommen. In der Zeit zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr hatten sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Ausschankraum in der Straße "Fuchsberg" verschafft und dort auf der Suche nach Bargeld eine Kasse sowie einen Spielautomaten aufgehebelt. Dabei erbeuteten sie eine geringe Summe Kleingeld und flüchteten unerkannt. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatortbereich aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 06071/9656-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Südhessen