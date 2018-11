Zivilfahnder haben am Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 5 bei Weiterstadt ein gestohlenes Smartphone sichergestellt. Kurz vor 21 Uhr stoppten die Beamten ein Auto auf einem Parkplatz zwischen Darmstadt und Frankfurt. Bei der anschließenden Kontrolle überprüften die Polizisten ein iPhone, das sie bei einem 11 Jahre alten Fahrzeuginsassen entdeckt hatten. Ein Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das Handy bei einem Diebstahl in Frankfurt entwendet wurde. Gegenüber den Ordnungshütern gab der Junge an, das Telefon von seiner Mutter geschenkt bekommen zu haben. Das iPhone wurde sichergestellt und Anzeige erstattet. Die weiteren Ermittlungen müssen zeigen, wie das Kind wirklich in den Besitz des Smartphones kam.

Quelle: Polizei Südhessen