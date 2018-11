Schlag gegen mutmaßliche Rauschgifthändler in Hanau

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, die sich über mehrere Monate hinstreckten. In den Fokus gerieten zunächst ein 36- und ein 41-Jähriger, die beschuldigt wurden, mit Kokain und Marihuana zu handeln. Der Verdächtigenkreis erweiterte sich in der Folge auf sieben Männer im Alter von 28 bis 47 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurden schließlich sieben Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt. Die Ermittler stellten 10.000 Euro, fünf Kilogramm Amphetamin, drei Kilogramm Marihuana und Haschisch sowie 500 Gramm Kokain sicher. Vier Beschuldigte wurden vorläufig festgenommen und nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Auswertung der Beweismittel dauert an.

Quelle: Polizei Hanau