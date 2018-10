59-Jähriger aus Neu-Isenburg vermisst

Der 59-Jährige war am Wochenende mit seinem grauen Opel weggefahren. Der Zafira, an dem HU-Kennzeichen angebracht sind, wurde von der Polizei am Sonntagnachmittag in Frankfurt im Bereich der Kennedyallee aufgefunden.

Herr Mario Zinn, der bei seinem Verschwinden ein langärmeliges blaues Poloshirt, hellblaue Jeans sowie türkisblaue Sportschuhe trug, braucht derzeit ärztliche Hilfe.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, die Kripo Offenbach (Rufnummer 069 8098-1234) oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.

vd/Polizei Offenbach