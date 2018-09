Schwarzer Audi A3 beschädigt

Die 29-jährige Fahrerin aus Roßdorf parkte gegen 11:00 Uhr ihr Auto vorwärts in einer dortigen Parklücke. Als sie gegen 13.30 Uhr wieder an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der Fahrerseite fest. Das vermeintliche Verursacherfahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der Roßdörferin und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro. Zeugen die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dieburg unter der 06071 - 96560 in Verbindung zu setzen. mkl/Polizei Dieburg