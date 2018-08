Betrunken auf E-Bike unterwegs

Passanten war der Verdächtige am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr aufgefallen, als er sich vor einem Einkaufsmarkt in der Geleitsstraße auf sein Elektrofahrrad setzte und losfuhr. Dabei schien er deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Dass sich die Zeugen nicht getäuscht hatten, bestätigte wenig später ein Alkoholtest, den die Ordnungshüter bei dem Radler durchführten. Da dieser einen Wert von über 2,6 Promille anzeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Polizei Hessen