Senior vermutlich getötet: Sohn wirft sich vor Zug

Ob und wie beide Todesfälle in Zusammenhang stehen, werde nun ermittelt. Angehörige hatten den 71-Jährigen am Donnerstagnachmittag tot in dessen Wohnung gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann vermutlich Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Der 34-jährige Sohn des Getöteten war am Mittwochabend - wohl in suizidaler Absicht - auf die Bahngleise bei Eppertshausen gegangen. Dort wurde er von einem Zug erfasst und getötet. dpa