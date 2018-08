Warnung vor Autoknackern in Hanau

Mit einer Serie von Autoaufbrüchen in der Burgallee, in der Friedensstraße, in der Landstraße und am Beethovenplatz beschäftigt sich derzeit die Kripo in Hanau. Die unbekannten Autoaufbrecher waren in der Zeit zwischen Sonntagabend, 17 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr unterwegs und schlugen an allen Wagen jeweils eine Fensterscheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Vermutlich waren die Ganoven auf Wertsachen aus. In der Burgallee ließen sie ein mobiles Navigationsgerät mitgehen, am Beethovenplatz einen Kosmetikkoffer. Der Schaden an den Fahrzeugen der Fabrikate Seat, Audi, VW und Ford wird auf etwa 850 Euro geschätzt und übersteigt den Wert der Beute bei Weitem. Wer Hinweise zu den Autoknackern geben kann, meldet sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Wer sah den Unfall?

Rodgau/ Nieder-Roden. Nachdem am Montagmorgen ein Unbekannter ein auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hainburgstraße abgestelltes Auto beschädigt hatte, sucht die Polizei Zeugen. Ein 21-Jähriger hatte seinen schwarzen Audi A5 auf dem Parkplatz abgestellt und war einkaufen gegangen. Als er wiederkehrte fand er einen Schaden an seinem Audi, der derzeit auf etwa 800 Euro geschätzt wird. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Verursacher ein weißes, größeres Auto oder einen Lieferwagen gefahren sein. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

Autoknacker-Trio mit Kapuzen

Seligenstadt/Froschhausen (av). Auf einem Stellplatz in der Straße "Im Erlig" versuchten drei Unbekannte in der Nacht zum Dienstag, Kartons aus einem Auto zu klauen, wurden dabei aber offenbar gestört und flüchteten. Zwischen 21 und 2.42 Uhr schlug das Trio die Heckscheibe eines dort geparkten Autos ein und entnahm aus dem Kofferraum Kartons. Diese ließen die drei jedoch am Tatort zurück und flüchteten in unbekannte Richtung; die Polizei vermutet nun, dass die Täter gestört wurden. Nach ersten Ermittlungen sollen die drei Ganoven dunkle Oberbekleidung mit Kapuze getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

Kiosk-Einbrecher erbeuten Geld und Zigaretten

Hanau/Großauheim (fg). Unbekannte sind am Montagmorgen in einen Kiosk in der Brown-Boveri-Straße eingestiegen und ließen Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln mitgehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit zwischen 4.15 und 8.50 Uhr über eine Tür des Lagerraumes Zugang ins Ladeninnere. Anschließend sackten sie ihre Beute ein und flohen über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kripo in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise.

Polizei Hessen