Geschwindigkeitskontrollen für kommende Woche geplant (27.08 - 02.09)

Auf seiner Internetseite www.polizei.hessen.de/ppsoh veröffentlicht das Polizeipräsidium Südosthessen wöchentlich geplante Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung.

28.08.2018: B 486, Langen in Fahrtrichtung Urberach B 459, Geisfeldkreisel, Zufahrt Neu-Isenburg in Fahrtrichtung Offenbach B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau

29.08.2018: BAB A 45, Hanau-Würzburg, AD Seligenstadt B 45, Ortsumgehung Nidderau, in Fahrtrichtung Hanau B 45, Dieburg in Fahrtrichtung Hanau, Eingang Hanau Steinheim

30.08.2018: BAB A 45, Hanau Richtung Würzburg, AD Seligenstadt B 45, Dieburg in Fahrtrichtung Hanau, Eingang Hanau Steinheim

31.08.2018: B 45, Dieburg in Fahrtrichtung Hanau, Eingang Hanau Steinheim

01.09. + 02.09.2018: B 45, Dieburg in Fahrtrichtung Hanau, Eingang Hanau Steinheim

Da die Auflistung nicht abschließend ist, sollten Verkehrsteilnehmer mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen rechnen.

Insgesamt ereigneten sich im Jahr 2017 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Südosthessen 14.244 Verkehrsunfälle. 17 Personen wurden dabei getötet und 590 Personen schwer verletzt. Überhöhtes oder nicht angepasstes Tempo war bei 392 Verkehrsunfällen mit Personenschaden ursächlich.