Leiche in Darmstadt gefunden

Der Tote lag in einem Gebüsch in der Nähe des Roßdörfer Platzes. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Todesumstände sind derzeit noch unklar. Am abgesperrten Auffindeort sucht die Polizei derzeit nach Spuren und befragt Anwohner. Nach ersten Feststellungen handelt es sich bei dem Toten um einen Mann, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt ist.

vd/Polizei Südhessen