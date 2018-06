Vier Verletzte nach Unfall in Babenhausen

Im Rahmen laufender Ermittlungen und für die genaue Rekonstruktion des Unfallhergangs, sucht die Polizei in Dieburg Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am Sonntagnachmittag (17.6) ereignete sich kurz vor 17 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Seligenstädter Straße, Ecke Bouxwillerstraße.

Die 32 Jahre alte Wagenlenkerin eines schwarzen Hyundai kollidierte dort nach dem Passieren der Ampel mit einem kreuzenden silberfarbenen Polo. Ersten Erkenntnissen nach befuhr die 32-Jährige Frau aus Babenhausen die Seligenstädter Straße und hielt zunächst an der roten Ampel um dann, aus noch nicht bekannten Gründen, unvermittelt ihre Fahrt fortzusetzen. Dabei signalisierte die Ampel für sie noch kein Grün. Hierauf kam es zum Zusammenstoß mit dem kreuzenden Polo auf der Bouxwiller Straße, den eine 20 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Offenbach lenkte.

Durch den Aufprall beider Fahrzeuge verletzten sich alle Insassen leicht und wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darunter befanden sich als Mitfahrer in dem Hyundai auch zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren und eine 20 Jahre Frau aus dem Landkreis Darmstadt, als Beifahrerin in dem Polo. An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden, der derzeit auf rund 20.000 Euro beziffert wird.

Warum die Fahrerin des Hyundai in den Kreuzungsbereich einfuhr, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Hierfür hoffen die Beamten auf Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

