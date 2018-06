Ungebetene Gäste im Saunaklub in Münster

Einen Saunaklub im Industriegebiet haben ungebetene Gäste am frühen Donnerstagmorgen (14.6.) heimgesucht. In der Zeit zwischen 4 Uhr und 8.30 Uhr verschafften sich die Täter über ein Fenster des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu den Räumen und hebelten auf der Suche nach Wertsachen zahlreiche Schließfächer auf. Dabei erbeuteten sie unter anderem eine höhere Summe Bargeld, die derzeit auf 1000 Euro geschätzt wird. Bislang unerkannt suchten die Täter danach das Weite. Die Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu melden.

Dieburg: Scheibe eingeschlagen und nach Beute gesucht

Dieburg (ots) - Auf der Suche nach Beute haben bislang unbekannte Täter am Donnerstagabend (14.6.) ein Einfamilienhaus im Burgweg heimgesucht. In der Zeit zwischen 22 Uhr und Mitternacht zerschlugen die Kriminellen ein Fenster des Hauses und stiegen in die Räume ein. Dort durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen nach haben die Täter keine Beute gemacht und flüchteten in bislang unbekannte Richtung. Die Beamten des Kommissariats 21/22 haben die weiteren Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen. Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Alle sachdienlichen Hinweise werden unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Babenhausen: Unbekannte beschädigen Glastür von Schule

Babenhausen (ots) - Einen Schaden in Höhe von circa 1000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (13.-14.6) verursacht, als sie die Glastür einer Schule in der Bürgermeister-Willand-Straße einschlugen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang, nimmt die Polizei in Dieburg unter der 06071/9656-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Südhessen