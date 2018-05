Einbruch in Hanauer Schule ohne Beute

Beute machten die Einbrecher nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Kriminalpolizei erbittet sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181/100-123.

Hochwertige Fahrzeuge gestohlen

Langenselbold/Maintal. Im Zusammenhang stehen vermutlich die Diebstähle von zwei hochwertigen BMW im Jakob-Lebel-Weg in Maintal und "Im Stockborn" in Langenselbold. Die Diebe kamen in der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19 und 5.40 Uhr und stahlen den X5 und den 320d im Wert von circa 87.000 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise auf die Täter unter der Rufnummer 06181/100-123 entgegen.

kev/Meldung der Polizei Südosthessen