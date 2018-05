Sieben Verletzte nach Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Trockenraum/ Abstellraum in der Unterkunft gekommen war. Durch die starke Rauchentwicklung wurden durch den Rettungsdienst sieben Personen medizinisch versorgt. 40 Bewohner mussten das Wohnhaus verlassen und wurden durch die Rettungsdienste in dem Feuerwehrgerätehaus betreut und versorgt.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Südhessen nahm die Brandursachenermittlung vor Ort auf. Der durch den Brand entstandene Gebäudeschaden dürfte nach aktuellem Sachstand eher unbedeutend sein. Neben einer Streife der Polizeistation Dieburg und der Kripo waren der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Kreisbrandinspektor, Leitender Notarzt , 1 NEF, 6 RTW und 2 Notfall- KTW sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Groß- Umstadt, Heubach, Wiebelsbach und Dorndiel im Einsatz.

vd/Polizei Südhessen