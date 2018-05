Unbekannte beschädigen Auto, Imbiss und Verkaufsstand

In der Zeit zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, beschädigten die Kriminellen das Fenster eines dortigen Imbiss sowie die Eingangstür eines Verkaufstandes und verschafften sich zudem gewaltsam Zugang zu einem dort geparkten schwarzen Mitsubishi Colt. An dem Fahrzeug schlugen die Täter die hintere Fensterscheibe ein und suchten nach Wertvollem im Fahrzeuginneren. Nach ersten Erkenntnissen wurden sie nicht fündig. Durch ihr Vorgehen an allen drei Objekten verursachten die Täter jedoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei in Dieburg vermutet einen Zusammenhang zwischen den drei Taten und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

kev/Meldung der Polizei Südhessen