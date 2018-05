Auto fährt Kind auf Tretroller an

Nach einem Zusammenstoß eines Personenwagens mit einem Kind am Dienstagmorgen in Seligenstadt bittet die Polizei die Fahrerin, sich bei der Polizei zu melden. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die Frau gegen 7.25 Uhr von einem Parkplatz in die Querstraße fahren und stieß dabei mit dem 6-Jährigen zusammen, der mit seinem Roller auf dem Gehweg zur Schule fuhr. Dabei fiel der Junge hin und verletzte sich leicht am Bein. Die Autofahrerin sei dann ausgestiegen und soll nach dem Kind geschaut haben, dann aber weitergefahren sein. Möglicherweise hatte der Junge gesagt, dass es nicht so schlimm wäre. Da von der Autofahrerin bislang keine Personalien bekannt sind, wird die Frau gebeten, sich bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 89300 zu melden.

Geparktes Auto brannte aus

Hainburg/Hainstadt. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwochmorgen zu einem Fahrzeugbrand in der Querstraße aus. Gegen 1 Uhr stand ein in Höhe der Hausnummer 22 geparkter Toyota Yaris in Flammen; das Auto brannte vollständig aus. Nach erster Schätzung liegt der Schaden bei mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Brand in Hochhaus

Maintal. Am frühen Mittwoch, kurz nach Mitternacht, wurde ein Brand in einem Hochhaus in der Goethestraße gemeldet. Feuerwehr und Polizei rückten aus. Im Erdgeschoss des Hauses, wo die Kellerverschläge untergebracht sind, brannte es. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt - über den Sachschaden liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Innerhalb weniger Minuten war es passiert - Zeugen gesucht

Erlensee. Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagnachmittag auf dem Kundeparkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in der Langendiebacher Straße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen stellte ein 51-Jähriger aus Erlensee seinen roten Skoda gegen 16 Uhr in einer der Parklücken ab. Etwa zehn Minuten später kehrte er zu seinem Wagen zurück und wurde durch einen Zeugen auf die Beschädigungen an der hinteren rechten Stoßstange aufmerksam gemacht. Eine Frau sei mit einem weißen Auto rückwärts gefahren und habe den Skoda beschädigt; ohne sich um den Schaden zu kümmern ist sie jedoch weggefahren. Weitere Zeugen, die die Unfallflucht ebenfalls beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

bak/Polizei Südosthessen