Tresorknacker in Hanau

Einen Tresor haben Einbrecher zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 9.30 Uhr, in einer ehemaligen Fabrikhalle, die nun als Freizeiteinrichtung genutzt wird, in der Willy-Brandt-Straße aufgebrochen. Die Täter waren auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gebäude gelangt und durchsuchten dort mehrere Räume. Aus einem vorgefundenen Tresor stahlen die Täter das darin befindliche Geld. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

In die Sankt Jakobskirche eingebrochen - Hanau

Unbekannte drangen in der Nacht zum Donnerstag in die Jakobuskirche in Großauheim, Alte Langgasse, ein und stahlen aus einem Tresor die darin aufbewahrte Kollekte. Die Einbrecher hatten zuvor eine Tür zur Kirche aufgebrochen und anschließend versucht, einen Opferstock in der Basilika aus der Verankerung zu reißen. In der Sakristei entdeckten die Täter schließlich den Stahlschrank. Sie öffneten den Tresor und stahlen das darin befindliche Geld sowie ein Schlüssel für das Tabernakel. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei (06181 100-123) oder auf der Polizeiwache in Großauheim (06181 9597-0).

Rasenmäher und Motorsense weg - Gründau

Einen Benzinrasenmäher der Marke "Viking" und eine Benzinmotorsense des Herstellers "Stihl" stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag aus einer Lagerhalle in der Rötestraße in Lieblos. Die Täter brachen die beiden Tore zur der Halle auf und schnappten sich die beiden Gartengeräte. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher für den Abtransport ein Fahrzeug nutzten und bitten daher Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Polizeiwache im Herzbachweg (06051 827-0) zu melden.

Geparktes Auto beschädigt - Freigericht

Bereits am Montag wurde in der Straße Wehrweide in Somborn auf einem Parkplatz eines Supermarktes ein geparkter VW Golf beschädigt. Während er dort um 17.45 Uhr, für etwa 10 Minuten, abgestellt war, beschädigte ein Fremder die linke Fahrzeugseite des Golfs. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich auf der Polizeiwache in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen