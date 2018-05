Hühnerdiebe nehmen gleich noch Ziege mit

Zwischen 21 Uhr und 9.45 Uhr betraten die Diebe das Grundstück und stahlen 16 Hühner der seltenen Rasse "Orpington" sowie eine wenige Monate alte Burenziege und flüchteten in unbekannte Richtung. Zwei ausgewachsene Ziegen ließen sie zurück, die aufgrund ihres Verhaltens offensichtlich Schmerzen hatten. Woher diese rühren ist nicht bekannt, möglicherweise wurden die Tiere geschlagen oder getreten. Zeugen, denen in der Nacht rund um die Messeler Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Vier Ampelschirme geklaut

Dreieich

Unbekannte stahlen zwischen Samstag, 13.30 Uhr und Montag, 14 Uhr, vier Ampelschirme von einem Ausstellungsgelände eines Möbelhauses in der Voltastraße in Sprendlingen. Drei der Sonnenschirme standen in einem umzäunten Bereich vor dem Geschäft. Der vierte Schirm befand sich außerhalb der zirka drei Meter hohen Umzäunung und war mit einer Kette gesichert, die die Täter gewaltsam knackten. Da der Abtransport der Ampelschirme offensichtlich mit einem Fahrzeug erfolgt sein dürfte, bittet die Kriminalpolizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 069 8098-1234 oder bei der Polizeistation in Neu-Isenburg (06102 2902-0) zu melden.

Taxifahrer geprellt

Egelsbach

Am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, wollte ein Fahrgast seine Rechnung nicht bezahlen, als er in Egelsbach in der Theodor-Heuss-Straße an seinem Fahrziel ankam. Er übergab dem Fahrer nur einen Bruchteil der entstandenen Fahrtkosten und rannte davon. Der Halunke hatte kurze, braune Haare, war 1,75 Meter groß und im Alter zwischen 25 und 30 Jahren. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Jacke, einem grünen T-Shirt, einer blauen Jeans und schwarzen Sneakers. Hinweise werden von der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0 entgegen genommen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Rödermark

Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Hausbesitzer am Dienstagabend, um in der Forststraße einen Einbruch zu begehen. Sie hebelten zwischen 20 und 22 Uhr die Terrassentür auf, durchwühlten die Schränke in mehreren Räumen und ließen wertvollen Schmuck mitgehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Ziegel abgedeckt

Großkrotzenburg

Einbrecher deckten zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 2.30 Uhr, einige Dachziegel eines Lebensmittelmarktes in der Marie-Curie-Straße ab und stiegen durch die Dachöffnung in die Lagerhalle des Geschäfts ein. Bevor die Täter etwas entwenden konnten, lösten sie allerdings einen Alarm aus, so dass sie von ihrem weiteren Vorhaben abließen und flüchteten. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, denen Fahrzeuge oder Personen während der Tatzeit im Bereich der Marie-Curie-Straße aufgefallen sind, sich auf der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Gartenhütte in Flammen

Wächtersbach

Eine Gartenhütte ist am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Waldensberg abgebrannt. Eine Anwohnerin im Nagelgäßchen war kurz nach 1 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden; sie musste anschließend feststellen, dass ihre Gartenhütte in Flammen stand. Den Versuch den Brand zu löschen blieb erfolglos. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte das Feuer bereits auf einen Anbau übergegriffen. Die Kriminalpolizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben sich auf der Rufnummer 06151 627-0 zu melden. Die Schadenshöhe wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

