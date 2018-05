Mann droht mit Axt und sticht Reifen auf

Am Montag, den 30.04.2018 kam es zwischen dem Fahrer (53 Jahre) eines Langholz-Lkws und einem Forstbesitzer, der mit seinem Mitsubishi unterwegs war, zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Der 58-jährige Pkw-Fahrer konnte einen Waldweg zwischen Windheim und Schwärzelbach nicht passieren, da der Fahrer eines Holztransporters gerade Holz auf seinen Anhänger lud. Der Lkw Fahrer brach einen größeren Ast von einem der Baumstämme ab und warf diesen auf den Waldweg. Der 58-jährige sprach den Mann daraufhin an und bat ihn den Ast zu entfernen, da durch den Ast andere Fahrzeuge beschädigt werden könnten. Dies sah der aus dem Main-Kinzig-Kreis kommende Lkw-Fahrer jedoch nicht ein und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Der Lastkraftwagenfahrer holte daraufhin eine Axt aus dem Führerhaus und bedrohte den 58-jährigen. Dieser verständigte die Polizei. Er folgte dem Lkw, um der Polizei dessen Standort nennen zu können. Auf der Staatsstraße 2790 zwischen Neuwirtshaus und Untergeiersnest hielt der Lkw plötzlich an und der Fahrer stieg aus. Hierbei hielt er verdeckt ein Messer am Körper und stach in den linken Vorderreifen des Mitsubishis. Der Reifen wurde beschädigt.

Als der Lkw-Fahrer mitbekam, dass der Pkw-Fahrer mit der Polizei telefonierte, lief er zurück zu seinem Lkw, holte die Axt hervor und war diese in die Büsche, die Axt wurde sichergestellt. Der Lkw fuhr weiter, konnte jedoch von einem Streifenwagen in Oberleichtersbach gestoppt werden. Im Lkw wurden zwei sogenannte Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt. Weiterhin war der Lkw überladen, weshalb dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Auf den Lkw-Fahrer kommen nun einige Anzeigen, u.a. wegen Bedrohung, Sachbeschädigung, Mitführen von zwei Einhandmessern und Überladung seines Lkws zu.

Polizei Hammelburg/kick