Sittenstrolch mit blauen Haaren

Vielmehr das Verhalten des etwa 30 bis 40-Jährigen veranlasste sie dazu. Gegen 21 Uhr waren zwei 18und 19 Jahre alte Frauen gemeinsam mit einem 19-Jährigen auf einemFeldweg entlang der Bahngleise spazieren. Sie kamen dabei an einemverlebt aussehenden Mann mit einem auffälligen blauen, kurzenIrokesenschnitt vorbei, der eine blau-weiße kurze Hose und ein weißesT-Shirt trug. Als sie etwa 100 Meter weiter durch eine Unterführunggingen, fiel ihnen der gleiche Mann erneut auf - nur dass er diesmalunbekleidet war. Als sie sich daraufhin auf den Rückweg begaben, kamder unbekleidete Mann noch einige Male hinter einem Pfeiler hervor und präsentierte sich. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Blauhaarigen geben können, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 in Gelnhausen zu melden.

Polizei sucht weitere Zeugen

Großkrotzenburg

Noch nicht ganz klar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung zweier Personen am frühen Sonntagmorgen um 6 Uhr in der Lindenstraße. Anwohner informierten die Polizei, dass es auf der Straße einen Tumult zwischen zwei Männern gäbe. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei habe ein 38-jähriger Großkrotzenburger versucht, einem 34-jährigen Erlenseer seine Wertsachen zu entwenden, dieser habe sich zur Wehr gesetzt. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Räuber mit zur Dienststelle. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen entlassen. Beide Männer sollen unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben. Wer Hinweise auf den Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hanau unter der 06181 100-123. ST/0483413/2018

Unvermittelt auf die mittlere Spur gezogen

Maintal

Einen Gesamtschaden von rund 20.500 Euro bilanzierte die Autobahnpolizei bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Autobahn 66 bei Maintal-Bischofsheim, bei dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Ganz besonders dreist bewerten die Beamten das Verhalten des Verursachers, der nach dem Crash kurz ausstieg und dann einfach weiterfuhr, ohne sich um die Folgen seines Tuns zu kümmern.

Gegen 15.45 Uhr fuhr der Unbekannte mit seinem älteren C-Klasse-Mercedes in Richtung Hanau auf die Autobahn auf und zog direkt auf die mittlere Spur, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 76 Jahre alte Fahrer eines VW Tiguan musste deswegen nach links ausweichen und prallte dort mit einem weiteren VW zusammen, an dessen Steuer ein 52 Jahre alter Mann aus Dörnigheim saß. Dieser Wagen wurde nach links gegen die Mittelleitplanke gedrückt, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Nach dem Unfall hielten alle drei Fahrer auf der Standspur an. Nachdem der augenscheinlich jüngere Fahrer des Mercedes feststellte, dass sein Wagen nicht beschädigt war, stieg er wieder ein und ließ die beiden anderen verdutzt zurück.

Bekannt ist nur, dass auf dem Beifahrersitz des Fluchtwagens eine schlanke Frau mit Kopftuch saß. Hinweise zu dem flüchtigen Mercedesfahrer nimmt die Unfallfluchtgruppe in Langenselbold unter der Rufnummer 06183 911550 entgegen.

Einbruch in Tierarztpraxis

Gelnhausen/Roth

In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in eine Tierarztpraxis in der Straße "Am Spitalacker" ein und stahlen Bargeld. Zwischen 19.15 und 7 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster auf, gelangten so in die Räume und hebelten dort weitere Türen auf. Sie durchsuchten mehrere Räume und Schränke und nahmen schließlich ihre Beute an sich. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Gelnhausen unter 06051 827-0 entgegen.

vd/Polizei Offenbach