Diebe dringen in blauen Transporter ein

In der Dessauer Straße geriet ein blaues Wohnmobil vom Hersteller Volkswagen in das Visier Krimineller. Zeugen nahmen dort in der Nacht zum Sonntag (28.-29.4) in der Zeit zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr verdächtige Geräusche war.

Möglicherweise versuchten die Diebe in diesem Zeitraum das Fahrzeug zu starten. Aus bislang unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Ermittlungsgruppe der Dieburger Polizei hat den Fall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. (Telefonnummer: 06071/96560)

sre/Polizei Südhessen