Auf offener Straße: Mann schlägt 53-Jährige

Gegen 22 Uhr traf eine 53 Jahre alte Frau, zusammen mit ihrem Begleiter, auf einen bislang unbekannten Mann in der Straße "In der Altstadt". Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung sprühte der Unbekannte unvermittelt der 53-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht, zog ihr an den Haaren und schlug auf sie ein bevor er dann zu Fuß die Flucht in unbekannte Richtung ergriff. Aufgrund der Attacke erlitt die in Dieburg lebende Frau Hämatome an Armen und Beinen sowie eine Reizung der Augen.

Eine Täterbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Dieburg sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben? Sachdienliches wird unter der Telefonnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Frau von Hund in Wade gebissen / Polizei sucht Zeugen und Hundehalter

Dieburg. Am Samstagmorgen (28.4.) ist eine 39 Jahre alte Frau aus Babenhausen von einem Hund in die Wade gebissen worden. Die 39 Jährige befand sich zu Fuß auf dem Markt und dort in dem Bereich des Rathauses, als ihr ein Mann mit zwei "kleineren" Hunden entgegenkam. Als die Frau den Hundehalter sowie seine zwei tierischen Begleitern in einem großen Bogen passieren wollte, wurde sie von einem der Hunde von hinten in die Wade gebissen. Um welche Hunderasse es sich bei dem Vierbeiner handelt ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Beide Hunde werden als "klein" und "laut bellend" beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und auch der Hundehalter werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

juh/Polizei Südhessen