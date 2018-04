Schlüchtern: Motorradfahrer und Sozius schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am frühen Samstagnachmittag im Bereich der Kreuzung Brückenbauer Straße, Am Hopfenacker in Schlüchtern. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer aus Bad Soden-Salmünster mit seinem 17 Jahre alten Sozius aus Steinau die Brückenbauer Straße Richtung Herholz. Dabei missachtete er offensichtlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Toyota, der die Brückenbauer Straße in Richtung Jakobsgärten befahren hat. Die beiden Jugendlichen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie in Kliniken gebracht werden mussten. Der 48 Jahre alte PKW-Lenker aus Schlüchtern blieb unverletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 10.000.- Euro geschätzt.

dc/Meldung er Polizei Südisthessen