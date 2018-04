Betonmischer in Schlüchtern geklaut

Bislang Unbekannte stahlen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20 Uhr bis 05.45 Uhr, einen weißen Betonmischer von einem Betriebsgelände an der "Dreispitzenhohle". Die Täter brachen hierzu ins Firmengebäude ein und nahmen sich den Zündschlüssel für den Truck. Der mit MKK- Nummernschildern zugelassene LKW des Herstellers MAN hat einen Wert von 138.000,-EUR. Tatzeugen und Hinweisgeber zum Verbleib des Fahrzeuges melden sich bitte unter 069/8098-123.

Einbrecher stellt sich der Polizei - Bruchköbel

Vermutlich das schlechte Gewissen bewegte einen Einbrecher dazu, sich der Polizei zu stellen. Der reuige 20-Jährige hatte am Freitagmittag versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Ringstraße einzudringen. Der aus Limeshain stammende Heranwachsende kletterte hierzu über den Wintergarten auf den im ersten Obergeschoss befindlichen Balkon, schlug dort die Balkontürscheibe ein und öffnete die Tür. Dann ließ er von seinem Einbruchsvorhaben ab und suchte zunächst unerkannt das Weite. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei kehrte der junge Mann zum Tatort zurück und stellte sich den Beamten, die mit der Spurensicherung gegen 15 Uhr beschäftigt waren. Der Spurenlage zufolge wurde das Haus tatsächlich nicht betreten. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 500,-EUR.

dc/Meldungen der Polizei Südosthessen