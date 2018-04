Vermummter Mann bedroht Paketzusteller mit Messer

Der Fahrer des Fahrzeuges befand sich in der Quergartenstraße in Hanau auf Höhe der Hausnummer 12, als er von einem Unbekannten angesprochen wurde. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll dieser ihn mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei in Hanau sucht nun einen schlanken, etwa 1,78 Meter großen Mann, welcher mit einer schwarzen Maske vermummt war und einen schwarzen Jogginganzug mit weißem Schriftzug am Hosenbein sowie graue Turnschuhe getragen haben soll. Als eine Fußgängerin zum Geschehen hinzukam, sei der Täter ohne Beute Richtung "An den Mainwiesen" geflohen. Es soll sich hier um eine ältere Dame mit Rollator handeln. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, insbesondere die genannte Zeugin, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden. (jj)

Polizei Südosthessen/kick